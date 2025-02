Un tragico incidente a Castelguelfo

La comunità di Castelguelfo è in lutto dopo il tragico incidente aereo che ha portato alla morte di Lorenzo Rovagnati, 42 anni, erede dell’omonima azienda di salumi. L’elicottero su cui viaggiava è precipitato attorno alle , all’interno della tenuta del castello di Castelguelfo, di proprietà della famiglia Rovagnati. Questo evento ha scosso non solo la famiglia, ma anche l’intera comunità locale, che ricorda Lorenzo come un imprenditore dedicato e una persona amata.

Le indagini in corso

La Procura di Parma ha avviato un’indagine per ricostruire le cause dell’incidente. Le autorità hanno già disposto il sequestro dei piani di volo e della scatola nera dell’elicottero, strumenti fondamentali per comprendere le dinamiche dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, l’elicottero era in fase di decollo quando ha tentato un ritorno a terra, probabilmente a causa di un tentativo fallito di prendere quota. La nebbia fitta e il buio della sera potrebbero aver influito sulla visibilità, complicando ulteriormente la situazione.

Le vittime e il contesto familiare

Oltre a Lorenzo, anche i due piloti a bordo hanno perso la vita nell’incidente. Lorenzo era un padre di famiglia, sposato dal 2019 e attendeva il suo terzo figlio. Era solito viaggiare in elicottero dalla sede aziendale a Biassono, in provincia di Monza, per raggiungere il castello di Castelguelfo. La mancanza di testimoni diretti, dovuta alle condizioni meteorologiche avverse, rende difficile la ricostruzione esatta di quanto accaduto. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, con l’invio di ispettori dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sul luogo dell’incidente.