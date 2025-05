Scopri come realizzare una crema di nocciole squisita in soli 15 minuti.

Ingredienti necessari per la crema di nocciole

Per realizzare una crema di nocciole fatta in casa, avrai bisogno di pochi ingredienti, facilmente reperibili. Ecco cosa ti serve:

200 g di nocciole tostate

100 g di zucchero

50 g di cacao amaro in polvere

25 g di cioccolato fondente

25 ml di olio di semi

1 pizzico di sale

1 bacca di vaniglia

Preparazione della crema di nocciole

Iniziamo la preparazione della crema di nocciole. Prima di tutto, scalda le nocciole in una padella larga a fuoco basso per circa 4-5 minuti. Questo passaggio è fondamentale per esaltare l’aroma delle nocciole. Una volta tostate, trasferiscile in un mixer potente.

Aggiungi al mixer il cacao, lo zucchero, i semi estratti dalla bacca di vaniglia e un pizzico di sale. Frulla il tutto per 3-4 minuti, fino a quando le nocciole non saranno ridotte in polvere e inizieranno a rilasciare il loro olio naturale.

Unire gli ingredienti per la consistenza perfetta

Nel frattempo, fai fondere il cioccolato a bagnomaria o nel microonde. Se utilizzi il microonde, impostalo alla massima potenza per circa 1 minuto, mescolando ogni 30 secondi per evitare che si bruci. Una volta fuso, unisci il cioccolato alla polvere di nocciole insieme all’olio di semi.

Frulla nuovamente il composto fino a ottenere una consistenza fluida e vellutata. Se la crema risulta troppo densa, puoi aggiungere un po’ più di olio per raggiungere la consistenza desiderata.

Conservazione e utilizzo della crema di nocciole

Una volta pronta, trasferisci la crema di nocciole in vasetti di vetro sterilizzati. Puoi conservarla in frigorifero per diverse settimane. Questa crema è perfetta da spalmare su fette di pane, pancake o da utilizzare come farcitura per dolci e dessert.

Preparare la crema di nocciole in casa è un modo semplice e veloce per gustare un prodotto genuino, privo di conservanti e additivi. Provala e scopri il suo sapore unico!