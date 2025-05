Ingredienti freschi per un piatto estivo

La ricciola e zucchine in padella è un piatto che celebra i sapori dell’estate, perfetto per chi desidera un secondo di pesce leggero e nutriente. Gli ingredienti principali sono pochi ma di alta qualità: zucchine fresche, ricciola, pomodori secchi, cipolla e scorza di limone. Questo mix di ingredienti non solo rende il piatto saporito, ma anche colorato e invitante.

Preparazione semplice e veloce

Per preparare questo delizioso piatto, inizia con la pulizia delle zucchine. Tagliale a losanghe spesse, in modo che mantengano la loro consistenza durante la cottura. Affetta sottilmente la cipolla e unisci le verdure in una padella con olio, pomodori secchi, scorza di limone, sale e pepe. Cuoci a fiamma vivace per circa 25 minuti, mescolando di tanto in tanto. Una volta che le zucchine sono tenere, mettile da parte.

Cottura della ricciola

Nella stessa padella, sfrutta l’olio di cottura delle verdure per rosolare i filetti di ricciola. Cuocili per 8-10 minuti, girandoli ogni 2 minuti per garantire una cottura uniforme. La ricciola è un pesce che si presta bene a questa preparazione, rimanendo morbido e saporito. Una volta cotta, servi la ricciola accompagnata dalle zucchine, completando il piatto con una spolverata di menta fresca e pepe nero per un tocco di freschezza.

Un piatto versatile per ogni occasione

Questo piatto è ideale sia per un pranzo in famiglia che per una cena con amici. La ricciola e zucchine in padella può essere servita calda o a temperatura ambiente, rendendola perfetta anche per un picnic estivo. Inoltre, è un’ottima opzione per chi cerca ricette sane e gustose, senza rinunciare al sapore. Prova a variare gli ingredienti, aggiungendo ad esempio olive nere o capperi per un tocco mediterraneo.