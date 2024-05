Le torte salate sono ottimi piatti unici, completi e nutrienti. Ecco come sostituire la ricotta nelle torte salate qualora non fosse a disposizione.

Ricche di nutrimento, di sapore, di gusto, le torte salate sono ottimi piatti unici da preparare in poco tempo e in modo semplicissimo.

Ne esistono infinite ricette, con tanti o pochi ingredienti, di ogni genere, solo alle verdure o in abbinamento a formaggi e latticini o a cereali.

La ricotta è certamente uno degli ingredienti più indicati e usati nella preparazione delle torte salate, ad essa si abbinano in modo eccellente verdure di vario genere, ma anche prosciutti e affettati vari. Tra essi si crea un legame perfetto e gli ingredienti amalgamati alla ricotta diventano un buonissimo composto, morbido, nutriente, leggero.

Tra i latticini la ricotta è indubbiamente quello più usato nelle preparazioni di piatti salati o dolci perché si tratta di un alimento leggero, povero di grassi, ma allo stesso tempo ricco di nutrimento, vitamine e sali minerali.

La ricotta è ottima da sola, con lo zucchero, da spalmare o unire appunto in preparazioni più complesse di primi piatti come paste, ravioli o piatti unici come le torte salate.

Tuttavia, può accadere che la ricotta finisca oppure che non si abbia il tempo di andare a comperarne di nuova. In questo caso, se si ha la necessità di preparare una torta salata senza poter aspettare della nuova ricotta, esistono differenti possibilità di sostituirla con altri ingredienti che svolgono le sue stesse funzioni e danno gli stessi risultati.

Come sostituire la ricotta nelle torte salate

Altri formaggi cremosi

Il Philadelphia, così come altri formaggi cremosi leggeri, ha un sapore piuttosto neutro e ben si presta ad essere impiegato in torte salate e altri ripieni in sostituzione della ricotta se questa non c’è. La sua morbidezza e la sua cremosi, infatti, lo rendono un formaggio perfetto da unire a verdure o a affettati o cereali con i quali si sposa bene nella preparazione di qualsiasi piatto. Inoltre si tratta di un formaggio strettamente leggero, adatto per questo anche a chi è a dieta.

Formaggi freschi

Formaggi freschi come la giuncata pugliese sono un’alternativa altrettanto valida alla ricotta nella preparazione delle torte salate. Il suo sapore è dolce e delicato, ma comunque sempre piuttosto neutro che lo rendono un formaggio molto simile alla ricotta, dunque ideale per molte preparazioni.

Provola

Anche la provola si presta bene ad essere impiegata in sostituzione della ricotta nelle torte salate. Certo le sue caratteristiche non sono simili a quelle della ricotta, ma il suo utilizzo è comunque molto diffuso nelle preparazioni di ripieni vari tra cui quelli delle torte salate. Il suo sapore è sicuramente più deciso quindi non occorre poi salare eccessivamente il composto una volta aggiunta la provola, inoltre, non trattandosi di un formaggio cremoso come la ricotta è necessario inserirla tagliandola a cubetti, come fosse messa sopra una pizza.

Silk tofu

Il tofu, in particolare quello dalla consistenza morbida e più delicata (silk tofu) è molto indicato per sostituire la ricotta nelle ricette di torte salate vegane. Chi non include nella propria alimentazione il consumo di formaggi, infatti, può comunque ottenere cremosità e morbidezza dei ripieni che prepara, sostituendo latte e latticini con il tofu. Il silk tofu rispetto al tradizionale tofu ha un sapore meno forte e più delicato e neutro, dunque è più adatto alle preparazioni di ripieni per piatti diversi. Trattandosi di un ingrediente dal sapore neutro è utilizzato in sostituzione alla ricotta anche nei dolci.

