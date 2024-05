Conosciuto come la “Riviera delle Palme”, San Benedetto del Tronto è il comune litoraneo più meridionale delle Marche. Questa incantevole città attira visitatori da tutta Italia e dall’Europa, grazie alle sue ampie spiagge sabbiose premiate con la Bandiera Blu nel 2018.

Trascorrere del tempo sul lungomare è un’esperienza assolutamente indimenticabile, soprattutto mentre assapori il tuo piatto preferito. In questo articolo, vi guideremo alla scoperta dei migliori ristoranti di San Benedetto del Tronto, svelandovi i segreti culinari di questa affascinante città. Che siate amanti del pesce fresco o della cucina tradizionale marchigiana, troverete sicuramente il ristorante perfetto per soddisfare i vostri palati. Preparatevi a deliziare il vostro palato, boccone dopo boccone!

Degusteria del Gigante

Nel cuore del “paese alto”, la Degusteria del Gigante offre un’esperienza culinaria variegata, che spazia dalla carne al pesce. Il ristorante ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Una Forchetta nell’edizione 2017 della guida Ristoranti d’Italia.

Il menù del locale, disponibile in due opzioni di degustazione, si rinnova stagionalmente, garantendo sempre freschezza e varietà. La proposta culinaria si distingue per la predominanza di piatti di terra, tra cui spicca il coniglio disossato caramellato, un classico che si rifà alla rinomata tradizione marchigiana. Tuttavia, una visita quotidiana al mercato solitamente ispira anche un paio di piatti a base di pesce.

La cantina, curata dal patron Sigismondo Gaetani, si arricchisce settimana dopo settimana con etichette ricercate, completando così un’esperienza gastronomica indimenticabile.

Indirizzo: Via degli Anelli, 19

Trattoria da Rita

La rinomata trattoria da Rita, a pochi passi dal lungomare, offre una cucina golosa e soddisfacente.

Rita e i suoi figli offrono un’esperienza culinaria basata sulla semplicità, utilizzando materie prime a chilometro zero, artigianalità e ricette autentiche tramandate da generazioni. Sulla lavagna sono elencati i piatti del giorno, che includono una vasta selezione di paste fatte in casa, salumi locali, formaggi a latte crudo e deliziose olive all’ascolana. Particolare attenzione è riservata alle verdure dell’orto, che arricchiscono primi e contorni, conferendo un tocco di leggerezza alla cucina tradizionale. In cantina si trovano principalmente vini artigianali, selezionati con cura per completare l’esperienza gastronomica.

Con un arredamento vintage e un servizio cordiale, diventa una tappa imperdibile, soprattutto durante il pranzo, quando è possibile godere di una maggiore tranquillità mentre si assaporano le specialità del territorio.

Indirizzo: Via Piemonte, 1

Ristorante Lelii

Se siete alla ricerca di un’esperienza gastronomica autentica e lontana dal turismo di massa, il ristorante Lelii è la scelta perfetta. La trattoria di mare offre un ambiente vivace e informale, ideale per immergersi nella tradizione culinaria locale.

Il menù è sapientemente bilanciato tra piatti di carne e di pesce, con un’attenzione particolare alla qualità degli ingredienti. Tra le specialità da non perdere ci sono i fritti, sempre croccanti e saporiti, e i primi piatti, che rappresentano il fiore all’occhiello del ristorante. Anche i dolci della casa meritano una menzione speciale per la loro golosità e invitante presentazione.

La carta dei vini, seppur non molto ampia, include alcune delle migliori etichette del territorio, permettendo di accompagnare ogni piatto con un vino di qualità.

Indirizzo: Via Roma, 81

Pummarò

Situato a pochi passi dal lungomare, la pizzeria Pummarò è famosa per la sua deliziosa pizza, profumatissima e altamente digeribile.

Il menù del locale propone una ricchissima scelta di pizze rosse e bianche, dalle più tradizionali alle specialità più raffinate legate alla tradizione Partenopea. Non mancano gli antipasti, con una menzione speciale per i fritti che sono assolutamente da provare.

Per accompagnare le prelibatezze, il locale propone una selezione di birre alla spina e artigianali, oltre a una scelta accurata di vini.

Non si può lasciare il Pummarò senza concedersi uno dei loro dolci artigianali, come le mousse e le crostate, che rappresentano un’autentica delizia per il palato. Un’esperienza culinaria da leccarsi i baffi!

Indirizzo: Via dei Mille, 21/23

Nudo e Crudo

Infine, per gli amanti dello street food, non resta che provare Nudo e Crudo.

Situato nel cuore del porto commerciale di San Benedetto del Tronto, il locale offre una vasta selezione di piatti da asporto, soprattutto a base di pesce fresco. Dalla frittura croccante agli spaghetti conditi in modo delizioso, passando per insalate di polpo e alici marinate, le opzioni sono varie e tutte allettanti. Tuttavia, il vero punto forte del locale sono le cozze gratinate, un piatto che non delude mai.

Il locale offre anche la possibilità di sedersi all’aperto con servizio self-service, permettendo ai clienti di gustare i loro piatti preferiti in un’atmosfera rilassata e autentica. E per accompagnare il pasto, non manca una selezione di buoni vini locali, che completano perfettamente l’esperienza culinaria presso Nudo e Crudo.

Indirizzo: Zona Porto – Banchina Riva Nord