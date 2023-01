Quanto dura il tiramisù classico in freezer? Ecco quali sono i metodi di conservazione più efficaci e alcuni consigli utili per prolungarne la durata.

Il tiramisù è il dolce più amato dagli italiani, nonché uno dei dessert più apprezzati al mondo. La sua origine è incerta: sia il Veneto che il Friuli Venezia Giulia ne rivendicano l’invenzione, ma in fondo questa è una questione che ha poca importanza, se di considera che a oggi il tiramisù viene preparato praticamente ovunque e servito in qualsiasi occasione.

La ricetta classica è molto semplice e si prepara con strati di savoiardi imbevuti nel caffè, alternati con crema al mascarpone, uova e zucchero, il tutto guarnito con abbondante cacao amaro in polvere, che conferisce al dolce un aroma intenso e inebriante. Naturalmente esistono tante altre versioni del tiramisù, adatte a qualsiasi esigenza e gusto. Vi consigliamo di provare il tiramisù veloce senza uova e panna, il tiramisù senza lattosio e il tiramisù con pavesini.

La ricetta del tiramisù è piuttosto semplice, ma prepararlo in anticipo e conservarlo in freezer potrebbe essere un’ottima soluzione per le occasioni in cui si ha poco tempo a disposizione ma non si vuole rinunciare al dolce. Sapete quali sono le migliori tecniche per congelarlo senza che perda il suo delizioso aroma e la sua cremosità? Proseguite la lettura per scoprirlo!

Come conservare il tiramisù in freezer

Ci sono numerosi dolci che non possono essere congelati, ma fortunatamente il tiramisù non è tra questi.

Seguendo alcune accortezze potete tranquillamente riporre il vostro tiramisù in freezer e dimenticarvene per i successivi 3 mesi.

Il primo consiglio che vi diamo è quello di non attendere troppo tempo prima di conservare il tiramisù in freezer. Sia che ve ne avanzi una porzione, sia che vogliate congelarlo per intero, ricordatevi di non far trascorrere più di 24 ore dalla sua preparazione: in questo modo eviterete un’eccessiva, quanto pericolosa, proliferazione batterica.

Potete congelare un’intera teglia di tiramisù, oppure dei tiramisù monoporzione da scongelare all’occorrenza, così da evitare inutili sprechi. In qualunque caso, è fondamentale che copriate accuratamente il tiramisù con della pellicola per alimenti, così da proteggerlo dall’umidità e dalla condensa. Ancor meglio, se ne avete la possibilità, riponetelo all’interno di un contenitore a chiusura ermetica.

Il metodo più sicuro per scongelare il tiramisù consiste nel riporlo in frigorifero per alcune ore, per poi consumarlo entro 12 ore.