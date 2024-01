Come condire le puntarelle fresche senza l'aggiunta delle alici: idee sfiziose per preparare un'insalata di puntarelle gustosa e leggera.

La puntarelle i germogli di una varietà di cicoria catalogna che si distingue per la sua forma allungata: si presenta come un cespo bianco alla base, dalle foglie color verde intenso, che racchiudono al centro i germogli croccanti. Le puntarelle si consumano prevalentemente crude in insalata, condite con olio extravergine d’oliva e succo di limone, così da poterne apprezzare il sapore amarognolo e la sua croccantezza.

Con l’arrivo della primavera le puntarelle iniziano a essere presenti nei mercati ortofrutticoli di tutta Italia, ma se c’è una Regione nota per le sue puntarelle è senza dubbio il Lazio. Le puntarelle alla romana sono una specialità apprezzata in tutta la Penisola, che si prepara nella sua versione originale con filetti di acciuga, aglio, olio extravergine d’oliva e aceto. Molti preferiscono ripassarle in padella, sempre con l’aggiunta delle acciughe.

Ma se le acciughe non dovessero piacere, o semplicemente si vuole preparare un’insalata di puntarelle in versione vegetariana o vegana? Vi suggeriamo come condirle con ingredienti semplici, genuini e ricchi di gusto, senza utilizzare le acciughe.

Come condire le puntarelle senza alici

Puntarelle e acciughe sono un abbinamento per molti irrinunciabile: la sapidità e il gusto intenso delle alici bilancia quello amarognolo della cicoria, creando una piatto tanto semplice quanto equilibrato.

Se non si vogliono utilizzare le acciughe, il nostro consiglio è quello di scegliere come condimento degli ingredienti altrettanto sapidi come pomodori secchi, olive e capperi, da alternare con formaggi come la feta o la ricotta salata, e frutta secca per aggiungere una tocco croccante.

Ecco alcuni abbinamenti semplicissimi e ricchi di gusto: