Volete provare una delle conserve più amate, le olive nere sotto sale? Scoprite come prepararle in casa.

Novembre è il mese perfetto per fare le conserve, come le olive nere sotto sale. Una preparazione semplicissima che ci consente di gustarle, poi, per parecchi giorni o settimane. Ecco come fare le olive nere sotto sale e alcuni trucchetti.

Conserve, ecco come fare le olive nere sotto sale in casa

Le olive nere sotto sale sono dei piatti tipici della tradizione culinaria mediterranea autunnale. Le olive nere si caratterizzano per un sapore intenso e per la grande versatilità, risultato di un processo di preparazione che richiede tempo e cura. Volete provare a farle in casa? Ecco come fare le conserve di olive nere sotto sale, seguendo questi trucchetti e procedimenti.

Innanzitutto fondamentale in questo processo è la salatura che, oltre a migliorarne il gusto, agisce anche come conservante.

Scelta delle olive nere

In primis bisogna saper scegliere olive nere che siano mature, appena raccolte e di ottima qualità. Non devono presentare segni di deterioramento, né essere troppo molli. Prima di iniziare, bisogna lavarle perfettamente per rimuovere eventuali impurità. Poi, asciugarle bene trasferendole in uno scolapasta e tamponarle con un canovaccio pulito.

La salatura

Il secondo procedimento fondamentale è la salatura, come? Disponete le olive nere all’interno di un contenitore a chiusura ermetica, preferibilmente di vetro, alternandole con del sale grosso. Ripetete questo processo fino ad esaurirle, ma assicuratevi che il contenitore non sia completamente pieno in modo che possiate agitarlo bene per mescolare le olive.

Riposo

Lasciate riposare le olive sotto sale per circa 10/15 giorni. Potete iniziare a testarne lo stato dopo i primi 10 giorni. Assaggiatele, se sono abbastanza “dolci”, potete terminare la preparazione. Saranno sicuramente troppo salate per essere consumate.

Allora dovrete semplicemente eliminare il sale in eccesso e farle sgocciolare per bene. Infine, asciugatele con delicatezza con della carta assorbente.

Condimento

Ultimo procedimento: il condimento delle olive nere. Ponetele in un vasetto di vetro a chiusura ermetica e aggiunge un po’ di olio e degli aromi a vostro piacimento. Un trucchetto è di agitare i vasetti di tanto in tanto in modo da assicurare che le olive risultino costantemente ricoperte di olio.

Conservazione delle olive nere sotto sale

Esse si conservano, dentro i vasetti di vetro a chiusura ermetica per evitare che l’umidità o l’aria ne compromettano la qualità, e poste direttamente in frigo. Il sale agisce come conservante ed evita la crescita di batteri e altri microrganismi. Al suo interno durano molti giorni o anche una o due settimane.

Questa modalità di conservazione delle olive vi permetterà di gustare questi frutti deliziosi in molti piatti perché sono perfetti per insaporire insalate, primi e secondi, ma sono anche degli snack saporiti e super nutrienti.

Come usare le olive nere sotto sale in cucina

Come usarle in cucina? Per prima cosa denocciolate le olive nere sotto sale e aggiungetele in una semplice insalata verde mista, oppure su una bruschetta con olio e pomodoro, sulla pizza, sulla pasta al sugo o in un secondo a base di carne o pesce.

Utilizzate questo ingrediente come utilizzereste tutte le olive in genere. Potete anche farci un paté da spalmare sui crostini: basta frullare le olive denocciolate con poco olio extra vergine di oliva.