Ingredienti per una torta di formaggio unica

Per realizzare questa torta di formaggio esagerata, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti servirà:

400 g di farina

40 g di zucchero

30 g di olio d’oliva

20 g di lievito di birra

1 uovo

230 g di brie

200 g di scamorza

125 g di ricotta

40 g di noci

40 g di pistacchi

500 g di zucca

30 g di burro

Sale e pepe q.b.

Noce moscata q.b.

Preparazione dell’impasto di pan brioche

Inizia la preparazione della torta mescolando il lievito di birra sbriciolato con la farina, l’olio, lo zucchero e l’uovo in una ciotola. Utilizza un’impastatrice con frusta a gancio per amalgamare gli ingredienti. Aggiungi gradualmente circa 150 g di acqua e il sale, continuando a lavorare l’impasto fino a ottenere una consistenza elastica. Lascia riposare l’impasto coperto per circa 5 minuti, poi lavoralo nuovamente per altri 3 minuti. Questo passaggio è fondamentale per sviluppare la giusta struttura del pan brioche.

Preparazione del ripieno

Nel frattempo, prepara il ripieno. Taglia la zucca a fette e disponile su una teglia foderata con carta da forno. Spennellale con burro fuso, salale e pepale, quindi inforna a 180 °C per circa 20 minuti. Una volta cotta, lascia raffreddare. Nel frattempo, sminuzza le noci e i pistacchi, e trita finemente gli spinaci. Mescola gli spinaci con la ricotta, aggiungendo un pizzico di noce moscata per dare un tocco di sapore in più.

Assemblaggio della torta di formaggio

Stendi l’impasto di pan brioche in un disco spesso circa 1 cm e rivesti uno stampo con anello regolabile. Fodera la base e i bordi con l’impasto, lasciando debordare leggermente. Inizia a stratificare gli ingredienti: sul fondo disponi le fette di zucca, seguite da un disco di brie con la crosta verso il basso. Aggiungi noci, pistacchi e uno strato di scamorza. Prosegui con la ricotta agli spinaci, un altro strato di noci e pistacchi, e chiudi con un altro disco di brie, questa volta con la crosta verso l’alto. Rifila l’eccesso di pasta e spennella la superficie con burro fuso.

Cottura e presentazione

Inforna la torta a 180 °C per circa 45 minuti. Se la superficie scurisce troppo, coprila con un foglio di carta da forno bagnato. Una volta cotta, lascia raffreddare la torta per un’ora prima di tagliarla. Al momento del servizio, il formaggio all’interno si scioglierà, creando un effetto visivo e gustativo straordinario. Questa torta di formaggio esagerata è perfetta per un antipasto o per sorprendere i tuoi ospiti durante una cena speciale.