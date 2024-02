Carciofi surgelati gratinati al forno: ricetta leggera e saporita

Descrizione

Amate così tanto i carciofi che li mangereste tutto l’anno? Abbiamo la ricetta che fa per voi. Un ottimo contorno di carciofi surgelati gratinati al forno, da servire anche come antipasto rustico. Ci sono tante ottime ragioni per provare questi carciofi gratinati: sono sfiziosi, saporiti e croccanti, ma anche leggeri e facilissimi da preparare. Essendo surgelati, potete portarli in tavola in ogni periodo dell’anno, dunque non esitate: scoprite come prepararli e provateli!