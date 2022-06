La ricetta semplice e leggera delle zucchine grigliate alla piastra: facili da preparare, leggerissime e saporite, perfette da gustare in estate.

La ricetta facile e veloce degli asparagi in padella light con vino bianco: un contorno ricco di gusto, ideale da servire caldo con del pane.

La ricetta facile e sfiziosa del cavolfiore impanato al forno con uova e pangrattato, ideale da servire come antipasto o contorno.

Come preparare in casa il classico stufato di verza e patate: una ricetta semplice e genuina, ideale da portare in tavola con del pane tostato.