Descrizione

Se vi piacciono i peperoni e avete in casa una friggitrice ad aria, segnativi questa ricetta, perché non potrete più farne a meno. I peperoni arrostiti sono un grande classico in estate, ma accendere il forno con il caldo non è il massimo. Preparare i peperoni arrostiti con la friggitrice ad aria consente di ottenere lo stesso risultato, in poco tempo e senza riscaldare l’ambiente. Dopo averli cotti arrosto e lasciati raffreddare, potrete facilmente spellarli e utilizzarli come preferiti. Sono ottimi da servire con delle bruschette, come semplice contorno o da frullare per ottenere una deliziosa salsa con la quale condire la pasta.