Scopri come preparare delle deliziose cosce di pollo arrosto, perfette per ogni occasione.

Ingredienti per cosce di pollo arrosto

Per preparare delle cosce di pollo arrosto deliziose, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici. Ecco cosa ti serve:

4 cosce di pollo

3 cucchiai di olio d’oliva

2 spicchi d’aglio

1 rametto di rosmarino fresco

1 cucchiaino di paprika

Sale e pepe q.b.

Patate (opzionale, per contorno)

Preparazione delle cosce di pollo

Inizia la preparazione delle cosce di pollo arrosto marinando la carne. In una ciotola, mescola l’olio d’oliva, l’aglio tritato, il rosmarino, la paprika, il sale e il pepe. Marina le cosce di pollo per almeno 30 minuti, ma se hai tempo, lasciale riposare in frigorifero per alcune ore o anche tutta la notte. Questo passaggio è fondamentale per insaporire la carne in profondità.

Prima di cuocere, è consigliabile incidere leggermente la pelle delle cosce con un coltello affilato. Questo aiuterà la marinatura a penetrare meglio e garantirà una cottura uniforme. Prepara il forno a 200°C e, se desideri, puoi aggiungere delle patate tagliate a pezzi nella teglia per un contorno delizioso.

Cottura e presentazione

Disponi le cosce di pollo in una teglia e inforna per circa 40-45 minuti, girandole a metà cottura. Per una crosticina extra croccante, spennella la superficie con un mix di miele e paprika negli ultimi 10 minuti di cottura. Quando le cosce sono dorate e croccanti, sfornale e lasciale riposare per qualche minuto prima di servire.

Le cosce di pollo arrosto sono perfette da servire con le patate al forno e una fresca insalata. Questo piatto è ideale per un pranzo della domenica in famiglia, e piacerà sicuramente anche ai bambini. Puoi conservare eventuali avanzi in frigorifero per 2-3 giorni, oppure congelarli per un consumo successivo.

Varianti e consigli utili

Se desideri variare la ricetta, puoi provare diverse marinature. Aggiungere succo di limone o lime, oppure utilizzare birra al posto del vino bianco, può dare un sapore unico. Altri ingredienti come capperi, olive, pomodori secchi o spezie come il peperoncino fresco possono arricchire ulteriormente il piatto. Sperimenta con i tuoi ingredienti preferiti per creare una versione personalizzata delle cosce di pollo arrosto.