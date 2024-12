Un evento di grande impatto a Milano

La scorsa settimana, Milano ha ospitato il Costa Global Summit, un evento esclusivo organizzato da Costa Crociere, che ha visto la partecipazione di oltre 2.500 persone, tra cui partner, agenti di viaggio e ospiti speciali. L’Amministratore Delegato Mario Zanetti ha guidato la presentazione delle novità per il 2025, sottolineando l’importanza di un posizionamento del brand che punta a creare meraviglia e esperienze indimenticabili.

La visione di Effortless Wonder

Il summit ha introdotto il concetto di Effortless Wonder, una nuova visione che ridefinisce l’idea di vacanza. In un’epoca in cui la creatività e la sorpresa sono sempre più rare, Costa Crociere si propone di unire scoperta e relax, offrendo esperienze che bilanciano emozione e semplicità. Questo approccio mira a riconnettere gli ospiti con il mondo e con se stessi, trasformando ogni momento in un’esperienza ricca di meraviglia.

Innovazioni gastronomiche e sostenibilità

Durante l’evento, è stata presentata anche l’evoluzione della piattaforma creativa Speechless, realizzata in collaborazione con l’agenzia creativa lePub. La sostenibilità è stata un tema centrale, con investimenti significativi in nuove tecnologie per la decarbonizzazione. Il famoso chef Bruno Barbieri ha condiviso la sua visione sull’ospitalità a bordo, sottolineando come ogni crociera con Costa rappresenti un incontro perfetto tra comfort, design e rispetto per l’ambiente.

Le Sea Destinations: un’esperienza unica

Una delle principali novità presentate è stata la nuova stagione delle Sea Destinations, esperienze immersive in luoghi unici. Grazie alla collaborazione con il direttore artistico Luca Tommassini, Costa ha progettato spettacoli a bordo che celebrano la bellezza dei luoghi circostanti. Gli ospiti potranno vivere momenti indimenticabili, come feste esclusive nel mar dei Caraibi o danze ispirate alle tradizioni delle oasi del Golfo dell’Oman.

Un futuro digitale e personalizzato

In un’ottica di trasformazione digitale, Costa Crociere ha avviato una collaborazione strategica con Adobe per migliorare la Customer Experience. L’uso dell’intelligenza artificiale per sviluppare contenuti creativi di alta qualità rappresenta un passo importante verso un’esperienza sempre più personalizzata e omnicanale. Ogni messaggio sarà progettato per catturare l’attenzione e soddisfare le aspettative dei consumatori.

Conclusione dell’evento con uno spettacolo unico

Il summit si è concluso con uno spettacolo ideato dal collettivo Urban Theory, che ha unito danza e performance live, creando un’esperienza unica per i partecipanti. Il White Moon Party, un evento spettacolare che racconta una delle nuove Sea Destination dei Caraibi, ha lasciato tutti i presenti entusiasti e ispirati per il futuro delle crociere.