Perché scegliere la pentola a pressione per il brodo

Preparare un brodo può sembrare un compito lungo e laborioso, ma con l’uso della pentola a pressione è possibile ridurre drasticamente i tempi di cottura. Tradizionalmente, il brodo richiede ore di cottura per estrarre sapori e nutrienti dagli ingredienti. Tuttavia, grazie alla pentola a pressione, è possibile ottenere un brodo ricco e saporito in meno di un’ora. Questo non solo consente di risparmiare tempo, ma anche energia, un aspetto sempre più importante nella cucina moderna.

Ingredienti per un brodo di carne e di verdure

Quando si tratta di preparare un brodo di carne, è fondamentale scegliere i tagli giusti. Optate per manzo o pollo, preferendo tagli non troppo magri per garantire un sapore intenso. Per un brodo di verdure, invece, è consigliabile utilizzare ortaggi freschi di stagione. Non dimenticate di includere patate, carote, cipolla e sedano, che sono essenziali per un buon risultato. La preparazione degli ingredienti è altrettanto importante: tagliateli in pezzi omogenei per una cottura uniforme e puliteli accuratamente.

Passaggi per la preparazione del brodo

Iniziate inserendo gli ingredienti nella pentola a pressione. Un trucco per arricchire il sapore è quello di inserire dei chiodi di garofano all’interno della cipolla. Aggiungete anche rametti di timo, spicchi d’aglio e sale grosso. Coprite il tutto con acqua fredda, chiudete il coperchio e assicuratevi che la valvola di sicurezza sia ben serrata. Accendete il fuoco e portate a temperatura fino a quando la pentola inizia a fischiare. A questo punto, regolate la fiamma per mantenere un fischio costante. Per il brodo di carne, calcolate circa 40 minuti di cottura, mentre per quello di verdure bastano 20 minuti.

Filtraggio e conservazione del brodo

Una volta trascorso il tempo di cottura, spegnete il fuoco e lasciate sfiatare la valvola completamente. Aprite con cautela la pentola e rimuovete i pezzi di carne e verdura con un mestolo forato. Questi possono essere riutilizzati in altre ricette, come minestroni o bolliti. Filtrate il brodo attraverso un colino a maglie strette per eliminare eventuali impurità. Versate il brodo in un contenitore basso e largo e lasciatelo raffreddare a temperatura ambiente prima di riporlo in frigorifero. Se avete preparato un brodo di carne, potreste notare uno strato di grasso in superficie durante il raffreddamento: potete rimuoverlo parzialmente o completamente, a seconda delle vostre preferenze.