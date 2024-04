Descrizione

Per chi ama la carne, in particolare se cucinata in modo semplice e gustoso, le costine in padella preparate secondo la tradizionale ricetta della nonna rappresentano un secondo piatto impedibile. Succulente, ricche di gusto e incredibilmente aromatiche: vi assicuriamo che non hanno nulla da invidiare alle classiche costine di maiale cotte al forno. Servitele la domenica con delle patate arrosto o una leggera insalata mista come contorno, accompagnatele con un cremoso purè di patate e il gioco è fatto: riuscirete senz’altro a mettere d’accordo tutta la famiglia!