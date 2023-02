Costo di una cena a Dubai da Niko Romito: menù e prezzi

Niko Romito è uno chef di fama internazionale considerato tra i più importanti innovatori della cucina italiana. Nato nel 1974 a Castel di Sangro, trascorre la sua infanzia a Rivisondoli, un piccolo comune di 670 abitanti in provincia dell’Aquila in cui, dopo aver lasciato gli studi di economia a Roma, decide di prendere in gestione il ristorante Reale insieme alla sorella, formandosi come cuoco autodidatta.

La dedizione è tale che in soli 7 anni ottenere la sua prima stella Michelin. Nel 2011 decide di trasferire il Reale nel suo paese natìo, in cui fonda anche la sua Accademia. Di qui è un crescendo di successi, che lo porteranno a conquistare tre stelle Michelin e gestire diversi ristoranti di lusso in tutto il mondo, tra cui a Shanghai, Pechino, Parigi e Dubai.

Oggi in particolare vi portiamo alla scoperta del ristorante a due stelle Michelin con sede a Dubai, nel prestigioso Bulgari Resort situato nella Jumeira Bay, un’isola dalla forma di un cavalluccio marino.

Se siete curiosi di conoscere il menù del ristorante di Niko Romito a Dubai, proseguite la lettura.

Location

Niki Romito gestisce i ristoranti dei Bulgari Hotel presenti in tutto il mondo, tra cui a Milano, Pechino e Shangai, avvalendosi della collaborazione di chef di altissimo livello provenienti dalla sua Accademia. Il ristorante del Bulgari Resort di Dubai presenta un’ampia sala luminosa con vetrate che si affacciano sul Golfo Arabo e un elegante arredamento con pavimenti in parquet che creano un elegante contrasto con i pilastri e il soffitto nero.

Menù degustazione

Per chi sperimenta per la prima volta la cucina di Niki Romito, la scelta del menù degustazione è altamente consigliata.

Il percorso degustazione prevede 6 portate e ha un costo di 1000 AED (250 euro), con acqua e caffè inclusi. Se si sceglie di abbinare anche una degustazione di vini, il prezzo sale a 500 euro.

Le portate dall’antipasto al dolce sono le seguenti:

Granchio reale con caviale oscietra e patata;

Scampo arrosto con tartufo nero, patate e latte di scampi;

Spaghettone ai ricci di mare;

Tortelli di spinaci e manteca;

Sogliola arrostita con salsa al vino bianco e prezzemolo;

Cremoso al miele, pera e zenzero.

Menù alla carta

In alternativa al menù degustazione, è possibile ordinare dal menù alla carta: