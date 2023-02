Descrizione

I somen sono dei sottili noodles di frumento tipici della cucina giapponese, che oggi vi proponiamo in una versione calda, gustosa e invernale. I somen in brodo con funghi shiitake, arricchiti con cipollotto, carote e salsa di soia, sono una zuppa deliziosa che potete preparare in soli 30 minuti in qualunque occasione vogliate, e che saprà scaldarvi anche durante le giornate più fredde senza appesantirvi.