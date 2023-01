Quanto di spende per mangiare nel ristorante roteante The View di New York? Scopriamo insieme il menù e il costo di una cena con vista su Manhattan.

Avete in programma un viaggio a New York, amate il buon cibo e desiderate concedervi un’esperienza da sogno che rimanga indelebile nei vostri ricordi? La Grande Mela pullula di ristoranti chic in cui cenare, ma se davvero volete rimanere a bocca aperta, il The View è meta ideale.

La ragione è semplice: a oggi rimane l’unico ristorante di New York a ruotare su se stesso, che consente di cenare godendosi contemporaneamente una vista spettacolare sulla città. Si trova al 48esimo piano del New York Marriott Marquis, in quella che è a tutti gli effetti la piazza più famosa al mondo, Time Square. L’intero ristorante poggia su una piattaforma che gira lentamente su se stessa (pochi gradi al minuto, nulla di percepibile), offrendo nell’arco di 90 minuti scorci e panorami mozzafiato a 360°.

La cucina del ristorante è internazionale, prevalentemente americana e contemporanea, con una selezione di piatti classici, vegetariani e vegani, preparati con ingredienti di alta qualità. Il The View offre anche una vasta scelta di vini e cocktail per accompagnare il pasto o godersi un semplice aperitivo prima della cena. Se siete curiosi si scoprire quanto può costare cenare al The View Restaurant di New York, proseguite la lettura.

Location

Il The View è un ristorante con vista panoramica che ruota costantemente e offre nell’arco di un’ora e mezza una visuale completa sul prestigioso quartiere di Manhattan.

Per godersi appieno l’esperienza, consigliamo di prenotare in anticipo: come facilmente immaginabile, il The View è un ristorante particolarmente ambito, specialmente in orario di brunch e la sera, dunque spesso occorre attendere prima di potersi sedere. Inoltre, i tavoli sono disposti in doppia fila: la visuale migliore si ha nei posti più esterni, che si trovano lungo il perimetro affiancati alle vetrate, mentre nei tavoli al centro della sala difficilmente si godrà della stessa vista.

Menù e prezzi

Il menù alla carta del The View cambia stagionalmente e propone una selezione di antipasti, primi piatti, secondi piatti e dolci. Si può optare per un pacchetto compreso di antipasto, portata principale e dessert, al prezzo fisso di 92 dollari, bevande escluse. A questo occorre aggiungere anche la mancia obbligatoria per il servizio, che deve corrispondere almeno al 15% del totale, fino a un massimo del 20%.