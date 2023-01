Come conservare le banane in frigo per farle durare il più a lungo possibile: consigli e accorgimenti semplici e veloci fa mettere in pratica.

Le banane sono un frutto tropicale tra i più consumati al mondo, particolarmente amato anche dai bambini per la sua dolcezza, il suo sapore delicato e la sua consistenza morbida e cremosa. Sono ideali da consumare a colazione o come spuntino genuino e nutriente, con tazza di muesli, dello yogurt o del porridge, oppure da utilizzare come ingrediente di base per creare dei golosi frullati, dei pancake o altri dolcetti sfiziosi e sani.

Le banane, è risaputo, sono un’ottima fonte di potassio, ma non solo: contengono anche numerose vitamine, specialmente del gruppo B, antiossidanti (in particolare vitamina C) e fibre solubili.

Le banane sono indubbiamente uno dei frutti più versatili e semplici da consumare in ogni momento della giornata, anche fuori casa, ma sfortunatamente sono anche molto delicate e specialmente nei mesi caldi dell’anno tendono a deteriorarsi rapidamente se non conservate correttamente. Riporle in frigorifero può rallentare il processo di maturazione e prolungarne la durata, ma occorre rispettare alcuni accorgimenti.

Come conservare le banane in frigo

Per conservare le banane in frigorifero, è importante prima di tutto assicurarsi che non siano acerbe, ma allo stesso tempo ma non troppo mature: in pratica, devono essere di un bel colore giallo omogeneo, senza troppe macchie nere sulla buccia. Inoltre è importante che non abbiano ammaccature visibili.

Se le banane sono acerbe lasciatele maturare a temperatura ambiente e consumatele quando raggiungono il grado di maturazione che preferite (se non troppo mature sono ricche di amido resistente e pur essendo meno dolci saziano più a lungo), mentre se risultano troppo mature vi consigliamo di consumarle subito, magari utilizzandole per preparare un delizioso banana bread.

Una volta scelte le banane adatte, avvolgetele singolarmente in pellicola trasparente o in un sacchetto di plastica, in modo da evitare che la buccia si scurisca a causa del contatto con l’aria fredda del frigorifero, oppure riponetele all’interno di un contenitore a chiusura ermetica: In questo modo le banane possono durare fino a 10 giorni.

Se invece volete congelare le banane, dopo averle sbucciate tagliatele a rondelle e riponetele all’interno in un sacchetto per alimenti.

Potrete utilizzarle ancora congelate per creare dei frullati o dei gelati di frutta cremosissimi.