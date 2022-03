Descrizione

Le costolette di agnello in crosta di mandorle e tartufo nero sono un raffinato e gustoso secondo piatto, che potete preparare in soli 30 minuti e portare in tavola nelle grandi occasioni per sorprendere i vostri ospiti. Questi teneri bocconcini di carne dalla panatura croccante e aromatica sono un’irresistibile delizia per grandi e piccini, ideali da gustare con del purè di patate, un’insalata fresca o un altro contorno a piacere.