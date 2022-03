Descrizione

La tartare al salmone e frutto della passione è un delizioso e raffinato antipasto dal sapore esotico, che si prepara con pochi ingredienti, semplici e genuini. Per ottenere un’ottima tartare occorre utilizzare dei filetti di salmone precedentemente abbattuti e dei frutti della passaione (maracujà) maturi, così da poterne estrarre facilmente il succo. Leggete la ricetta e servitela come antipasto di mare dal profumo tropicale in un’occasione speciale, per deliziare i vostri ospiti.