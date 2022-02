Descrizione

Avete della carne macinata in frigo e cercate nuove idee per cucinarla in modo semplice, sfizioso e originale? Oggi vi proponiamo una gustosa ricetta che è un perfetto mix tra delle polpette fritte e dei burger: le cotolette di carne macinata, insaporite con l’aggiunta di parmigiano, impanate e fritte in padella con un filo d’olio. Stuzzicanti, croccanti in superficie e morbide all’interno: un’irresistibile delizia per grandi e piccoli!