Ingredienti per cotolette di pollo con scamorza

Per preparare delle deliziose cotolette di pollo con scamorza e salsa alla curcuma, avrai bisogno di:

4 petti di pollo

150 g di scamorza fresca

100 g di fiocchi di mais

2 uova

Farina q.b.

Olio di semi per friggere

200 g di yogurt greco

1 cucchiaino di curcuma in polvere

Pepe nero q.b.

Insalata di valeriana, spinaci e pisellini crudi

Fiori eduli per decorare

Preparazione delle cotolette di pollo

Iniziamo la preparazione delle cotolette di pollo. Per prima cosa, prendi i petti di pollo e battili leggermente per appiattirli. Successivamente, taglia la scamorza a fette sottili e farcisci ogni petto di pollo con una fetta di scamorza. Richiudi il pollo e passalo nella farina, poi nelle uova sbattute e infine nei fiocchi di mais, assicurandoti che siano ben impanati.

Scalda l’olio in una padella e friggi le cotolette fino a quando non saranno dorate e croccanti. Se preferisci una versione più leggera, puoi cuocerle in forno: disponile su una teglia rivestita di carta forno unta con un filo d’olio e cuocile a 200°C per circa 20-25 minuti, girandole a metà cottura.

Preparazione della salsa alla curcuma

Per la salsa, mescola lo yogurt greco con la curcuma e aggiungi pepe nero a piacere. Questa salsa non solo arricchisce il piatto, ma offre anche un contrasto fresco e leggermente speziato che esalta il sapore delle cotolette. Assicurati di assaporare la salsa e regolare le spezie secondo il tuo gusto.

Impiattamento e presentazione

Per un impiattamento elegante, disponi le cotolette su un letto di insalata di valeriana, spinaci e pisellini crudi. Aggiungi qualche fiore edule per dare un tocco di colore e freschezza al piatto. Questo non solo renderà il piatto più invitante, ma porterà anche un elemento di sorpresa e originalità alla tua tavola.

Le cotolette di pollo con scamorza e salsa alla curcuma sono perfette per una cena gourmet, ma anche per un pranzo speciale o un brunch. Sperimenta con ingredienti freschi e aromatici per portare in tavola un equilibrio di sapori che conquisterà tutti, grandi e piccini.