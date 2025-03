La Sicilia premiata per la sua gastronomia

Nel 2025, la Sicilia è stata designata come Regione europea della gastronomia dall’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism. Questo riconoscimento è dovuto alla straordinaria varietà e qualità dei suoi prodotti, nonché alla ricchezza della sua tradizione culinaria. La regione si prepara a festeggiare questo prestigioso titolo con una serie di eventi che si svolgeranno durante tutto l’anno, mirati a far riscoprire le sue eccellenze gastronomiche e a promuovere un turismo sostenibile.

Eventi gastronomici a Milano

Un’anteprima di ciò che la Sicilia ha da offrire si svolgerà a Milano dal 7 al 9 marzo, presso Identità Golose. Qui, istituzioni e rappresentanti dei consorzi di tutela DOP e IGP dell’isola presenteranno i loro prodotti tipici. L’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha organizzato un programma ricco di eventi che coinvolgeranno vari comuni siciliani, ognuno dei quali proporrà iniziative enogastronomiche nei weekend da maggio a ottobre. Questi eventi coinvolgeranno ristoranti, alberghi, artigiani e produttori locali, creando un’esperienza unica per i visitatori.

Un viaggio tra i sapori siciliani

Salvatore Barbagallo, Assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana, ha descritto l’iniziativa come un “viaggio lungo i sentieri del gusto”, dove le eccellenze gastronomiche siciliane saranno protagoniste. Durante l’evento di Milano, i visitatori potranno assaporare una vasta gamma di prodotti, dall’Arancia rossa di Sicilia al Limone di Siracusa, dal Cioccolato di Modica al Formaggio Ragusano, fino al Pomodoro Pachino. In totale, ventuno denominazioni di origine rappresenteranno la biodiversità e la ricchezza culturale della Sicilia.

Premi e riconoscimenti per il giornalismo gastronomico

Il 7 marzo, durante l’evento, verrà assegnato il Premio Giornalistico Sicilia Regione europea della Gastronomia 2025 a giornalisti che hanno saputo raccontare le virtù e i vizi dell’isola. Tra i premiati ci saranno nomi noti del panorama giornalistico italiano, come Maddalena Fossati e Anna Scafuri. Inoltre, si terrà un talk sulla cucina italiana, candidata a patrimonio immateriale dell’UNESCO, con la partecipazione di esperti e chef di fama internazionale.

Cooking show e celebrazioni culinarie

Il 8 marzo, l’Unione Regionale Cuochi Siciliani e l’Associazione Italiana Cuochi Germania presenteranno quattro cooking show dedicati alla cucina siciliana. I temi delle ricette spazieranno dalla colazione siciliana all’aperitivo sfizioso, offrendo un’ulteriore opportunità per scoprire le peculiarità gastronomiche dell’isola. Infine, il 9 marzo, si svolgerà la Tavola della Festa, un’installazione artistica che metterà in mostra le prelibatezze siciliane, seguita da un cooking show a cura della Sicilia di Ulisse.