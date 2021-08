Descrizione

Stanchi della solita macedonia? Provate qualcosa di più originale, ma altrettanto semplice e rinfrescante: il cous cous con frutta estiva, ideale da proporre come dessert o gustare come fresca colazione o spuntino. Per preparare i cous cous dolce occorrono pochi minuti e tanta frutta di stagione, colorata e dissetante. Non perdete occasione di provarlo!