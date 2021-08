Descrizione

Insieme alla classica insalata di riso, il cous cous è tra i piatti freddi più amati dell’estate: facile e veloce da preparare, può essere condito in mille modi diversi ed perfetto da gustare in ogni occasione, anche in ufficio o al mare. Oggi vi proponiamo una ricetta bilanciata, genuina e saziante, indicata anche per chi segue una dieta vegana: il cous cous con lenticchie, arricchito con pomodorini ed erbe aromatiche.