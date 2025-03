Ingredienti per la crema al cioccolato

Per preparare una deliziosa crema al cioccolato con frutta fresca, avrai bisogno di pochi ingredienti. Ecco cosa ti serve:

200 g di cioccolato fondente

500 ml di latte

50 g di zucchero

30 g di amido di mais

Frutta fresca a piacere (come pesche, pere o frutti di bosco)

Un pizzico di sale

Preparazione della crema al cioccolato

Iniziamo la preparazione della crema al cioccolato. In un pentolino, scalda il latte a fuoco medio, aggiungendo lo zucchero e un pizzico di sale. Mescola bene fino a quando lo zucchero non si sarà sciolto completamente. In una ciotola a parte, unisci l’amido di mais con un po’ di latte freddo per evitare grumi. Quando il latte nel pentolino inizia a scaldarsi, aggiungi il composto di amido e mescola energicamente.

Continua a cuocere a fuoco lento, mescolando costantemente, fino a quando la crema non si addensa. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, togli dal fuoco e aggiungi il cioccolato fondente spezzettato. Mescola fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Lascia raffreddare a temperatura ambiente.

Servire la crema al cioccolato con frutta fresca

Una volta che la crema si è raffreddata, è il momento di servirla. Puoi utilizzare delle coppette monoporzione o dei bicchierini eleganti per presentare il tuo dolce. Taglia la frutta fresca a pezzi e disponila sopra la crema al cioccolato. Se desideri, puoi anche aggiungere un biscotto sbriciolato per dare una nota croccante al dessert.

Questa crema è estremamente versatile e può essere personalizzata in base ai tuoi gusti. Per un tocco estivo, prova ad abbinare la crema al cioccolato con frutti di bosco come fragole, lamponi e mirtilli, che aggiungeranno una piacevole acidità al dolce. Inoltre, se preferisci una versione più leggera, puoi sostituire il cioccolato fondente con cioccolato bianco, creando una crema chiara e setosa.

Conservazione della crema al cioccolato

Una volta preparata, puoi conservare la crema al cioccolato in frigorifero. Assicurati di chiudere bene i vasetti e consumala entro 24 ore per gustarne al meglio il sapore. Questo dolce è perfetto per ogni occasione, da una cena elegante a un semplice dessert dopo pasto, e sicuramente conquisterà il palato di tutti.