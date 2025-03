Le olive taggiasche: un tesoro della cucina ligure

Le olive taggiasche sono una delle varietà più pregiate e ricercate della Liguria. Caratterizzate da un sapore intenso e aromatico, queste olive si distinguono per la loro forma piccola e carnosa, con una colorazione che varia dal verde scuro al marrone. Originarie del Ponente ligure, in particolare della provincia di Imperia, la loro storia è affascinante: si narra che siano state introdotte in Italia dai monaci di San Colombano tra il VII e l’VIII secolo. Oggi, le olive taggiasche non sono solo un ingrediente fondamentale per la preparazione di piatti tipici, ma anche per la produzione di un olio extravergine di oliva di alta qualità.

Ingredienti per la pasta alle olive taggiasche

Per preparare un delizioso piatto di pasta alle olive taggiasche, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e genuini. Ecco cosa ti serve:

320 g di caserecce

150 g di olive taggiasche

2 zucchine medie

2 pomodori maturi

30 g di capperi

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 spicchio d’aglio

Una manciata di maggiorana fresca

Sale q.b.

Preparazione della pasta alle olive taggiasche

Iniziamo la preparazione della pasta. Porta a ebollizione una pentola capiente con abbondante acqua salata. Quando l’acqua bolle, aggiungi le caserecce e cuocile per circa 6-8 minuti, o fino a quando non sono al dente. Nel frattempo, prepara il condimento. Mondate e tagliate a filetti le zucchine. In una padella, scalda l’olio extravergine d’oliva e aggiungi l’aglio tritato e la maggiorana. Quando l’aglio inizia a dorarsi, unisci le zucchine e lasciale appassire per qualche minuto. Aggiungi i pomodori sbucciati e tagliati a dadini, cuocendo per ulteriori 3 minuti. Infine, unisci le olive taggiasche e i capperi, precedentemente sciacquati e sgocciolati.

Quando la pasta è pronta, scolala e uniscila al sugo preparato. Mescola bene per amalgamare i sapori e servi immediatamente, guarnendo con un filo d’olio a crudo e una spolverata di maggiorana fresca. Questo piatto non solo è veloce da preparare, ma è anche un’esplosione di sapori mediterranei che conquisterà il tuo palato.