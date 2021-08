Descrizione

La crema al mascarpone senza uova è una mousse deliziosa e versatile, ideale da utilizzare nella preparazione di innumerevoli dessert, dalle torte farcite al tiramisù. La ricetta è semplicissima e richiede l’aggiunta di pochi ingredienti: panna fresca da montare, zucchero a velo ed estratto di vaniglia per aromatizzare. Scoprite come ricrearla in pochi minuti seguendo le nostre indicazioni.