Dove mangiare la granita a Palermo? I posti migliori

A Palermo, così come in tutta la Sicilia, il cibo è arte: sapori genuini, del mare e della terra, ricette semplici e caserecce ma ricche di gusto e succulente, che vanno da piatti salati a dolci.

Dove mangiare la granita a Palermo

Una delle tradizioni palermitane e più in generale siciliane, è quella di rinfrescarsi durante i giorni d’estate con una bella granita fredda, diversa da quella che siamo soliti mangiare altrove: infatti la granita siciliana è cremosa, quasi più somigliante a un gelato, dove il gusto è protagonista.

Scopriamo insieme i luoghi migliori per mangiare a Palermo questo dolce tipico, così amato e apprezzato!

Gelateria al Cassaro

In zona mercato della Vucciria, si trova questa piccola gelateria, dove le granite sono davvero la fine del mondo: gustose e soprattutto cremosissime, ogni assaggio vi avvolgerà.

Caffetteria del Corso

In Via Vittorio Emanuele 370 si trova la Caffetteria del Corso, amatissima dai palermitani, per via della sua ricetta genuina e cremosa.

Una nota molto importante è che la caffetteria presta attenzione anche a chi soffre di intolleranza al lattosio e a chi è celiaco: troverete infatti soluzioni adeguate ad ogni tipo di esigenza!

Al gelatone

La tradizione qui è la parole d’ordine: una gelateria che offre delizie speciali da ormai 20 anni, dove i prodotti sono ricercati e di alta qualità.

AL bancone troverete gusti particolari, per certi versi inaspettati: ma fidatevi, fatevi sorprendere e non ve ne pentirete!

Q-Tuppo

Gusti che rispettano la stagionalità e che quindi rispecchiano il senso di ricerca accurata che c’è dietro da parte dei proprietari.

Vi consigliamo di accompagnare questa granita gustosa alla brioche: la combo perfetta per la felicità!

LEGGI ANCHE: