Scopri come preparare una deliziosa crema brulée con zucca, spezie e castagne per un dolce autunnale unico.

Ingredienti per la crema brulée autunnale

Per preparare questa deliziosa crema brulée autunnale, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

300 g di polpa di zucca

400 ml di panna fresca

100 g di zucchero

4 uova

2 tuorli d’uovo

1 cucchiaino di zenzero grattugiato

1 cucchiaino di cannella in polvere

1/2 cucchiaino di cardamomo in polvere

1/2 cucchiaino di noce moscata grattugiata

50 g di cioccolato fondente

50 g di castagne lessate

Semi di zucca tostati

Preparazione della crema brulée

Inizia cuocendo la zucca a pezzi in acqua bollente non salata fino a quando diventa morbida, circa 10-15 minuti. Una volta cotta, scolala e ricava la polpa con un cucchiaio. Pesare 300 g di purea di zucca e metterla in una casseruola. Aggiungi la panna e le spezie, quindi porta a ebollizione. Spegni il fuoco e filtra il composto per eliminare eventuali grumi.

In una ciotola a parte, sbatti le uova e i tuorli con lo zucchero utilizzando una frusta. Unisci la panna calda alla miscela di uova, mescolando continuamente. Per evitare di incorporare aria, utilizza un mixer a immersione a bassa velocità. Versa il composto in sei stampi adatti per la cottura in forno e inforna a 120°C per 45 minuti.

Preparazione del croccante e della decorazione

Dopo aver sfornato le creme, lasciale raffreddare a temperatura ambiente e poi riponile in frigorifero per almeno 3 ore. Nel frattempo, prepara il croccante di cioccolato: sminuzza il cioccolato e scalda in un pentolino 45 g di acqua con lo zucchero e un pizzico di sale. Porta lo sciroppo a 145°C, poi togli dal fuoco e unisci il cioccolato, mescolando fino a ottenere un composto croccante.

Per completare il dolce, tosta i semi di zucca in forno a 180°C per circa 7-10 minuti. Prima di servire, cospargi la superficie delle creme con zucchero e brucia con un cannello. Guarnisci con il croccante di cioccolato, le castagne a pezzetti e i semi di zucca tostati per un tocco finale.

Consigli dello chef

Lo chef Antonio Guida consiglia di cuocere la crema in un forno a vapore o, in mancanza di questo, di inserire un bicchiere d’acqua nel forno per mantenere l’umidità. Questo accorgimento garantirà una consistenza perfetta e un sapore avvolgente.

Questa crema brulée autunnale è un dolce perfetto per le occasioni speciali e per sorprendere i tuoi ospiti con un dessert originale e ricco di sapori. Non dimenticare di provare anche altre varianti di crema brulée, come quelle allo zafferano o all’ananas, per un’esperienza culinaria completa.