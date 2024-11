Un ristorante che celebra la sostenibilità

Ca’ Apollonio Heritage, situato a Romano d’Ezzelino, è un ristorante di fine dining che si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità. Riconosciuto come il primo ristorante sostenibile in Veneto secondo la certificazione internazionale CER, Ca’ Apollonio non è solo un luogo dove mangiare, ma un’esperienza che unisce gastronomia e rispetto per l’ambiente. La filosofia del ristorante si basa su un approccio etico e responsabile, che si riflette in ogni piatto servito.

Un ambiente raffinato e accogliente

Il ristorante è ospitato all’interno di una villa storica del XVI secolo, recentemente ristrutturata per offrire un’atmosfera elegante e accogliente. Gli interni sono caratterizzati da tonalità sobrie di beige e grigio, che creano un ambiente luminoso e raffinato. La disposizione degli spazi è pensata per garantire un’esperienza intima, con due sale che offrono diverse opzioni di privacy. Ogni dettaglio, dalle tovaglie ai fiori freschi, è curato per trasmettere un senso di bellezza e armonia.

Una cucina che parla di territorio

La cucina di Ca’ Apollonio, guidata dallo chef Alessio Longhini, è un vero e proprio omaggio al territorio. Con una percentuale dell’80% degli ingredienti provenienti dall’orto biologico del ristorante, ogni piatto racconta una storia di freschezza e stagionalità. Il menu offre due opzioni di degustazione: “Familiarità”, con sei portate, e “Congiunzione”, con nove portate, entrambe caratterizzate da abbinamenti innovativi e sorprendenti. La proposta gastronomica è un viaggio sensoriale che celebra i sapori autentici e le tecniche culinarie moderne.

Un’esperienza gastronomica unica

Ogni portata è un’opera d’arte, pensata per deliziare non solo il palato ma anche la vista. Tra i piatti più rappresentativi, spiccano il “Giardino”, un inno all’autunno con zucca e frutta secca, e il merluzzo in versione pil-pil, che offre un perfetto equilibrio di sapori. I dessert, come il riccio di meringa e l’Ape, sono la conclusione ideale di un pasto che celebra la biodiversità e la creatività culinaria. Il servizio è attento e professionale, rendendo ogni visita un’esperienza memorabile.

Un futuro promettente per Ca’ Apollonio

Ca’ Apollonio Heritage non è solo un ristorante, ma un progetto di ospitalità che mira a coniugare alta cucina e sostenibilità. Con l’augurio che la sua visione venga riconosciuta anche dagli ispettori della Guida Michelin, il ristorante rappresenta un esempio di come la gastronomia possa essere un veicolo di cambiamento e consapevolezza. La sostenibilità, qui, non è solo un’etichetta, ma una realtà tangibile che si riflette in ogni aspetto dell’esperienza culinaria.