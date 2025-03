Ingredienti per la crema di carciofi

Per realizzare questa deliziosa crema di carciofi, avrai bisogno di:

4 carciofi

1 patata grande

1 scalogno

Olio extravergine d’oliva

Vino bianco

Panna fresca

Spinaci freschi

Sale e pepe q.b.

Filetti di mandorle

Semi di zucca

Acetosella per decorare

Preparazione della crema di carciofi

Inizia pulendo i carciofi e tagliandoli a pezzetti. Sbuccia la patata e tagliala a cubetti. In una casseruola, fai soffriggere lo scalogno tritato con un filo d’olio extravergine d’oliva e un po’ d’acqua. Aggiungi i carciofi e le patate, sfuma con il vino bianco e lascia evaporare. Copri con acqua e fai cuocere per circa 25 minuti.

Una volta cotto, unisci la panna e continua la cottura per altri 5 minuti. Aggiungi le foglie di spinaci e lasciale appassire. Spegni il fuoco e frulla il tutto fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Passa la crema al colino fine per eliminare eventuali grumi e regola di sale e pepe. Aggiungi un filo d’olio extravergine d’oliva per completare il sapore.

Preparazione delle sfere di parmigiano

Per le sfere di parmigiano, amalgama il formaggio grattugiato con l’amido di mais e l’albume, fino a ottenere un composto compatto. Forma delle palline della dimensione di una biglia e congelale per circa due ore. Una volta rassodate, friggi le palline in olio di semi caldo (circa 170 °C) fino a doratura. Scolale e tamponale con carta assorbente.

Impiattamento e decorazione

Per servire, distribuisci la crema di carciofi nei piatti, aggiungi le sfere di parmigiano fritte, i filetti di mandorle e i semi di zucca tostati. Decora con foglioline di acetosella per un tocco di freschezza. Questo piatto non solo è un piacere per il palato, ma anche per gli occhi, grazie ai suoi colori vivaci e alla presentazione elegante.

La crema di carciofi con sfere di parmigiano è un’ottima scelta per un pranzo invernale o una cena speciale. Semplice da preparare, ma ricca di sapore, conquisterà sicuramente i tuoi ospiti.