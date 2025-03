Ingredienti per le pappardelle al pesto di salvia

Per preparare delle deliziose pappardelle al pesto di salvia con mandorle, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

300 g di farina di semola

3 uova

100 g di foglie di salvia fresca

50 g di mandorle tostate

100 g di pecorino grattugiato

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe a piacere

Preparazione della pasta fatta in casa

Iniziamo con la preparazione della pasta. Su una spianatoia, forma una fontana con la farina e aggiungi le uova al centro. Impasta fino a ottenere un composto liscio ed elastico. Avvolgi la pasta nella pellicola trasparente e lasciala riposare per almeno 30 minuti. Nel frattempo, puoi preparare il pesto di salvia.

Come preparare il pesto di salvia

Per il pesto, frulla le foglie di salvia con le mandorle tostate, il pecorino grattugiato e un filo d’olio extravergine d’oliva. Aggiusta di sale e pepe secondo il tuo gusto. Se desideri un pesto più cremoso, puoi aggiungere un po’ d’acqua di cottura della pasta. Una volta pronto, metti da parte il pesto e procedi a stendere la pasta.

Cottura e assemblaggio del piatto

Stendi la pasta con un mattarello o una macchina per la pasta fino a ottenere uno spessore sottile. Taglia le sfoglie in strisce larghe per formare le pappardelle. Cuoci la pasta in abbondante acqua salata per circa 3-4 minuti. Scolala e condiscila immediatamente con il pesto di salvia. Mescola bene per amalgamare i sapori.

Varianti e suggerimenti per servire

Per rendere il piatto ancora più gustoso, puoi aggiungere speck croccante, facendolo rosolare in padella e unendolo alla pasta prima di servire. Se preferisci un tocco di freschezza, grattugia della scorza di limone sul piatto finito. Per una versione più delicata, sostituisci il pecorino con parmigiano e usa pinoli al posto delle mandorle. Guarnisci con una manciata di formaggio grattugiato e servi caldo.