Descrizione

Oggi vi proponiamo la ricetta base per preparare in casa le crepes dolci e salate, con pochissimi ingredienti: farina, uova e latte. Potete scegliere di aggiungere alla pastella un pizzico di sale o dello zucchero, così da ottenere delle crespelle salate o dolci, da farcire con gli ingredienti che più vi piacciono e gustare in diversi momenti della giornata.