Descrizione

La crostata cuor di mela è un dolce prelibato dal profumo e dal sapore tipicamente autunnali, che gli sono conferiti in modo particolare dalla cannella e dalla morbidissima crema alle mele con cui viene guarnita all’interno. Questo dolce può essere realizzato per qualunque occasione: una festa di compleanno, una scampagnata in compagnia di amici oppure può essere servito a fine pranzo o cena come dessert. La preparazione è semplice e richiede poco tempo, dunque non rimane altro che rimboccarsi le maniche e mettersi a lavoro!