Ingredienti per le crespelle

Per realizzare circa 8 crespelle, avrai bisogno di:

300 g di farina

3 uova

200 ml di latte

50 g di burro

Un pizzico di sale

Preparazione del composto per le crespelle

Inizia amalgamando le uova con la farina in una ciotola capiente. Aggiungi gradualmente circa 2/3 del latte, mescolando con una frusta dal centro verso l’esterno per evitare grumi. Una volta ottenuto un composto liscio e omogeneo, incorpora il latte rimanente e un pizzico di sale. Copri la ciotola con pellicola trasparente e lascia riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Questo passaggio è fondamentale per ottenere crespelle morbide e leggere.

Preparazione del ragù d’anatra

Per il ragù, inizia a mondate e tritare finemente uno scalogno, una carota e un gambo di sedano. Rimuovi la pelle dal petto d’anatra e taglialo a pezzi. In una padella, scalda 4 cucchiai di olio di semi e aggiungi la pelle d’anatra per farla rosolare. Una volta che la pelle è croccante, unisci le verdure tritate e un spicchio d’aglio. Lascia rosolare fino a quando le verdure non iniziano a dorarsi. A questo punto, aggiungi il petto d’anatra e sfuma con un bicchiere di vino bianco. Riduci la fiamma e lascia cuocere fino a quando il ragù non si sarà asciugato, quindi incorpora un cucchiaio di prezzemolo tritato e lascia raffreddare.

Assemblaggio delle crespelle

Una volta che il composto per le crespelle ha riposato, sciogli il burro e aggiungilo al composto. Scalda una padella antiaderente e versa un mestolo di composto, distribuendolo uniformemente. Cuoci fino a quando i bordi iniziano a staccarsi, quindi gira la crespella e cuoci per altri 30 secondi. Procedi fino a esaurire il composto. Per assemblare, prendi una crespella, aggiungi un paio di cucchiai di ragù d’anatra e un po’ di cioccolato fondente fuso. Arrotola la crespella e sistemala in una pirofila con un po’ di latte. Copri e inforna a 120 °C per circa 5 minuti.

Preparazione della salsa ai porri

Per la salsa, affetta i porri e stufali in una casseruola con burro, timo, sale e pepe. Dopo 10 minuti, frulla i porri con un po’ di latte fino a ottenere una consistenza fluida. Per completare il piatto, friggi i bastoncini di porro in olio caldo fino a doratura. Servi le crespelle calde, accompagnate dalla salsa di porri e dai porri fritti per un tocco croccante.

Questa ricetta, firmata dallo chef Walter Pedrazzi, è un perfetto esempio di come ingredienti semplici possano trasformarsi in un piatto gourmet, ideale per una cena speciale o un pranzo della domenica.