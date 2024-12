Scopri come preparare queste sfiziose crocchette di patate e baccalà, perfette per aperitivi e feste.

Ingredienti per le crocchette di patate e baccalà

Per realizzare delle crocchette di patate e baccalà perfette, è fondamentale scegliere ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti servirà:

500 g di patate

350 g di baccalà dissalato

2 uova

pangrattato q.b.

sale e pepe q.b.

prezzemolo fresco tritato

olio di semi per friggere

Preparazione delle crocchette

Iniziamo la preparazione delle crocchette di patate e baccalà. Per prima cosa, lessa le patate in acqua salata per circa 40 minuti, finché non saranno tenere. Una volta cotte, pelale e schiacciale in una ciotola capiente.

Nel frattempo, cuoci il baccalà in poca acqua per circa 10 minuti, fino a quando non inizia a sfaldarsi. Scola il baccalà e uniscilo alle patate schiacciate. Aggiungi un uovo, un pizzico di sale, pepe e un ciuffo di prezzemolo tritato. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Ora, forma delle crocchette della dimensione che preferisci, ma ti consigliamo di farle allungate per facilitarne la frittura. Passale prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato, assicurandoti che siano ben impanate.

Frittura e servizio

Scalda abbondante olio di semi in una padella profonda. Quando l’olio è ben caldo, friggi le crocchette fino a quando non saranno dorate e croccanti, circa 3-4 minuti per lato. Una volta pronte, scolale su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Le crocchette di patate e baccalà sono ottime servite calde, magari accompagnate da una maionese aromatica o da una salsa di pomodoro. Sono perfette come antipasto per un pranzo in famiglia o come finger food per un aperitivo con amici.

Consigli utili per la preparazione

Per rendere le tue crocchette ancora più gustose, puoi aggiungere ingredienti come olive nere tritate o formaggio grattugiato all’impasto. Inoltre, se desideri un’alternativa più leggera, puoi cuocere le crocchette in forno a 200°C per circa 20-25 minuti, girandole a metà cottura.

Queste crocchette non solo sono deliziose, ma anche versatili: possono essere servite in diverse occasioni, dalle feste di compleanno ai buffet. Non dimenticare di salare le crocchette solo al momento del consumo per preservarne il sapore.