Ingredienti per i ravioli ripieni di funghi porcini

Per preparare i ravioli ripieni di funghi porcini, avrete bisogno di ingredienti freschi e di alta qualità. Ecco cosa vi serve:

300 g di farina 00

3 uova

200 g di funghi porcini freschi

150 g di ricotta

50 g di Parmigiano grattugiato

Burro q.b.

Salvia fresca q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione della pasta fresca

Iniziate preparando la pasta fresca. Su una spianatoia, create una fontana con la farina e rompete le uova al centro. Impastate fino a ottenere un composto liscio ed elastico. Avvolgete la pasta in pellicola trasparente e lasciatela riposare per almeno 30 minuti. Questo passaggio è fondamentale per permettere al glutine di svilupparsi, rendendo la pasta più facile da stendere.

Preparazione del ripieno

Mentre la pasta riposa, dedicatevi al ripieno. Pulite i funghi porcini con un panno umido e tagliateli a pezzetti. In una padella, fate sciogliere un po’ di burro e aggiungete i funghi. Cuocete a fuoco medio per circa 10 minuti, fino a quando non saranno teneri. Lasciate raffreddare e poi mescolate i funghi con la ricotta e il Parmigiano. Aggiustate di sale e pepe a piacere.

Assemblaggio dei ravioli

Stendete la pasta con un mattarello o una macchina per la pasta fino a ottenere uno spessore sottile. Tagliate dei quadrati di pasta e ponete un cucchiaino di ripieno al centro di ciascun quadrato. Ripiegate la pasta su se stessa, formando un triangolo, e sigillate bene i bordi per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura. Potete utilizzare una forchetta per decorare i bordi e assicurarvi che siano ben chiusi.

Cottura e condimento

Portate a ebollizione una pentola d’acqua salata e cuocete i ravioli per circa 4-5 minuti, fino a quando non salgono a galla. Nel frattempo, in un’altra padella, fate sciogliere del burro e aggiungete alcune foglie di salvia. Scolate i ravioli e trasferiteli nella padella con il burro e la salvia, mescolando delicatamente per condirli. Servite i ravioli caldi, spolverizzati con Parmigiano grattugiato e decorate con foglie di salvia.

Conservazione e varianti

I ravioli ripieni di funghi porcini possono essere conservati in frigorifero per un giorno, coperti con pellicola trasparente. Se desiderate conservarli più a lungo, potete congelarli crudi, disposti su un vassoio. Una volta congelati, trasferiteli in un sacchetto per alimenti. Potete anche personalizzare il ripieno aggiungendo mozzarella, speck o prosciutto cotto a cubetti. Per una versione senza uova, potete impastare solo acqua e farina, anche se la consistenza sarà leggermente diversa.