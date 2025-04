Ingredienti per la crostata di pesche

Per realizzare una deliziosa crostata di pesche, avrai bisogno di ingredienti semplici e genuini. Ecco cosa ti serve:

250 g di farina

125 g di burro

100 g di zucchero

1 uovo

Scorza di limone q.b.

4 pesche nettarine mature

500 ml di latte

4 tuorli d’uovo

50 g di amido di mais

Vaniglia o limoncello (opzionale)

Preparazione della pasta frolla

Inizia preparando la pasta frolla. In una ciotola, unisci la farina, lo zucchero e il burro freddo a pezzetti. Lavora gli ingredienti con la punta delle dita fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungi l’uovo e la scorza di limone, quindi impasta rapidamente fino a formare una palla. Avvolgi la pasta nella pellicola trasparente e lasciala riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Creazione della crema pasticcera

Nel frattempo, prepara la crema pasticcera. In un pentolino, scalda il latte con la vaniglia o la scorza di limone. In una ciotola a parte, sbatti i tuorli con lo zucchero e l’amido di mais fino a ottenere un composto omogeneo. Quando il latte è caldo, versalo lentamente nel composto di tuorli, mescolando continuamente. Riporta il tutto sul fuoco e cuoci a fuoco basso, mescolando, fino a quando la crema non si addensa. Lascia raffreddare.

Assemblaggio della crostata

Preriscalda il forno a 180°C. Stendi la pasta frolla su una superficie infarinata e trasferiscila in una teglia da crostata. Bucherella il fondo con una forchetta e cuoci in forno per circa 15 minuti. Una volta cotta, lascia raffreddare. Distribuisci la crema pasticcera sulla base di frolla e guarnisci con le pesche nettarine tagliate a fette. Rimetti in forno per altri 10 minuti, giusto il tempo di far caramellare leggermente le pesche.

Servire e conservare

La crostata di pesche è perfetta servita a temperatura ambiente, magari accompagnata da una pallina di gelato alla vaniglia o una spolverata di zucchero a velo. Puoi conservarla in frigorifero per 2-3 giorni, ma è consigliabile prepararla in anticipo per permettere ai sapori di amalgamarsi al meglio. Se desideri variare la ricetta, prova a sostituire le pesche con altre frutte di stagione come fragole o albicocche, per un dolce sempre diverso e sorprendente.