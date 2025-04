Scopri come preparare un primo piatto fresco e saporito per la primavera

Ingredienti per la pasta con asparagi

Per realizzare questo piatto primaverile, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

400 g di penne

300 g di asparagi freschi

50 g di burro

50 g di mandorle a lamelle

1 cucchiaio di maggiorana fresca tritata

Parmigiano reggiano grattugiato (a piacere)

Sale e pepe q.b.

Preparazione della pasta con asparagi, burro e mandorle

Iniziamo con la preparazione degli asparagi. Pulisci gli asparagi rimuovendo la parte fibrosa con un pelapatate. Una volta puliti, scottali in acqua bollente per circa 4-5 minuti. Questo passaggio è fondamentale per mantenere il colore verde brillante e la croccantezza degli asparagi. Dopo la scottatura, raffreddali in acqua e ghiaccio per fermare la cottura e preservare il loro sapore.

Successivamente, taglia i fusti a rocchetti, mantenendo le punte intere. In una padella ampia, fai fondere il burro e aggiungi le mandorle a lamelle, facendole rosolare per circa 30 secondi. Questo passaggio darà un sapore tostato e aromatico al piatto.

Unire gli ingredienti e servire

Una volta che le mandorle sono dorate, aggiungi i rocchetti di asparagi e la maggiorana tritata nella padella. Nel frattempo, cuoci le penne in abbondante acqua salata fino a quando non sono al dente. Scola la pasta, conservando un po’ di acqua di cottura, e uniscila al condimento in padella. Saltala per 1-2 minuti, aggiungendo, se necessario, qualche cucchiaio di acqua di cottura per amalgamare meglio il tutto.

Infine, aggiungi le punte degli asparagi e mescola delicatamente. Servi la pasta caldissima, completando a piacere con una spolverata di parmigiano reggiano grattugiato. Questo piatto è perfetto per un pranzo primaverile o una cena elegante, grazie alla sua semplicità e al suo sapore intenso.

Varianti e suggerimenti

Se desideri rendere questo piatto ancora più ricco, puoi aggiungere dei gamberi saltati o del pollo grigliato. Inoltre, per un tocco di freschezza, prova ad aggiungere un po’ di scorza di limone grattugiata prima di servire. Le penne con asparagi, burro e mandorle sono una ricetta versatile che si presta a molteplici interpretazioni, rendendola ideale per ogni occasione.