Descrizione

Chi non ama l’anguria? Fresca, dolcissima e dissetante, ottima da gustare a merenda come spuntino o utilizzare per preparare dei fantastici dessert estivi, come la granita di anguria siciliana e il cocktail all’anguria. Delle volte non ci si pensa, ma le ricetta più semplici sono anche le più sfiziose e versatili: come i cubetti di ghiaccio all’anguria, che si preparano in pochi attimi e possono essere utilizzati in mille modi diversi. Teneteli sempre a disposizione per aromatizzare l’acqua e aiutarvi a bere di più durante la giornata, oppure aggiungeteli ai cocktail al posto dei classici cubetti di ghiaccio.