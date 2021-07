Orietta Berti, la trasformazione della cantante: ha perso 10kg con una dieta speciale

Orietta Berti oggi appare più in forma che mai. La famosa cantante ha perso 10 kg in due mesi grazie a una dieta. Vediamo come funziona in modo da poterla replicare. La famosa cantante Orietta Berti ha voluto condividere la sua dieta in modo da aiutare chi come lei sta cercando di perdere peso in poco tempo e in modo efficace.

Grazie questo regime alimentare che vi illustriamo di seguito, Orietta Berti ha perso ben 10 kg in soli due mesi.

Anche lei nel corso degli anni ha dovuto fare i conti con dei problemi di sovrappeso. Orietta ha ammesso di essersi rivolta allo specialista a causa di problemi di salute che si sono verificati a causa del suo peso.

L’unica cosa su cui ho sgarrato è il cioccolato, era previsto solo fondente e a me non piace, così mi sono buttata sullo yogurt magro

Infatti, lo yogurt magro è un ottimo sostituto e aiutante per riempire i buchi allo stomaco che vengono durante la dieta.

In questo modo, grazie all’alto contenuto benefico ed al basso apporto calorico, si integrano alla perfezione nei regimi dietetici. Ci sono diverse tipologie di yogurt, con latte intero, scremato o anche senza lattosio o con vari tipi di frutta o/e cereali. Con questo metodo sembra ci sia riuscita alla grande e ad avere perso 10 kg.

Schema alimentare

Colazione: uno yogurt magro, 30 grammi di formaggio e un frutto;

Pranzo o cena: un piatto di pasta o riso integrali (80 g) con un secondo abbondante a base di verdure; un panino con prosciutto cotto o prosciutto crudo o bresaola, abbondanti verdure e due uova; un panino con la carne (gr.120) o pesce (gr.150) e molte verdure Le tre alternative proposte per pranzo e cena sono da alternare a piacimento durante i due pasti.

La dieta comprende anche un quadratino di cioccolato fondente oppure uno yogurt magro come spezza fame, ma si può anche scegliere di mangiare un frutto a piacere oppure una porzione di frutta secca (10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi). A tal proposito la Berti ha spiegato che