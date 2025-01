Un’idea per ridurre lo spreco alimentare

In un’epoca in cui la sostenibilità è diventata una priorità, due giovani di Massa Lubrense, Matteo Morvillo e Amedeo Valestra, hanno deciso di affrontare il problema dello spreco alimentare con un’idea innovativa: l’applicazione “Cucinalo”. Questa app sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale per suggerire ricette personalizzate, aiutando gli utenti a riutilizzare gli ingredienti dimenticati nel frigorifero o in dispensa.

Come funziona Cucinalo

Utilizzare “Cucinalo” è semplice e intuitivo. Gli utenti devono solo fotografare gli ingredienti disponibili e l’app fornisce una serie di ricette adatte, tenendo conto di eventuali intolleranze o preferenze alimentari, come opzioni vegane e vegetariane. Non solo l’app indica le ricette, ma guida anche l’utente passo dopo passo, fornendo dettagli su quantità, modalità di cottura e suggerimenti per la presentazione dei piatti.

Un progetto nato da una passione condivisa

Matteo, studente di informatica, e Amedeo, aspirante cuoco, hanno unito le loro competenze per creare un’app che non solo risolve un problema pratico, ma promuove anche una cultura del rispetto verso il cibo. Amedeo, lavorando in cucina, ha notato quanto cibo venisse sprecato e ha deciso di agire. Matteo, con la sua conoscenza dell’intelligenza artificiale, ha visto l’opportunità di sviluppare una soluzione tecnologica a questo problema.

Risultati promettenti e piani futuri

Il lancio di “Cucinalo” ha avuto un grande successo, con oltre 3.000 utenti registrati e più di 200 chili di cibo riutilizzati grazie alle ricette suggerite. I due ragazzi, autofinanziandosi, hanno dimostrato una forte determinazione nel portare avanti il loro progetto. Guardando al futuro, stanno già pensando di digitalizzare i ricettari tradizionali, permettendo agli utenti di conservare e condividere le ricette delle nonne in formato digitale.

Unire tradizione e innovazione

Matteo e Amedeo, nati in una terra ricca di tradizioni culinarie come la penisola sorrentina, hanno saputo combinare modernità e tradizione. “Cucinalo” non è solo un’app, ma un’opportunità per innovare e rispettare il cibo, contribuendo a ridurre gli sprechi alimentari. Con il loro progetto, questi giovani imprenditori stanno dimostrando che è possibile affrontare le sfide quotidiane con creatività e passione.