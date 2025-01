Un evento di prestigio al British Museum

Il , il British Museum di Londra si trasformerà in un palcoscenico di eccellenza gastronomica con la seconda edizione dei Casello d’Oro Awards. Questo evento celebra i 13 caseifici vincitori dei Palii del Parmigiano Reggiano, un riconoscimento che sottolinea la qualità e la tradizione di uno dei formaggi più amati al mondo. La serata promette di essere un viaggio sensoriale, dove esperti e appassionati si riuniranno per degustare il re dei formaggi italiani.

Un parterre d’eccezione

Condotto da Valentina Harris, nota esperta di cucina italiana e volto della BBC, l’evento vedrà la partecipazione di illustri ospiti, tra cui l’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini. La giuria internazionale, composta da nomi di spicco come Gennaro Contaldo e Cornelia Poletto, avrà il compito di selezionare due menzioni speciali per il Parmigiano Reggiano con miglior struttura e profilo aromatico. Questi esperti porteranno la loro esperienza e passione per il formaggio, contribuendo a rendere la serata ancora più memorabile.

I vincitori dei Palii del Parmigiano Reggiano

I vincitori dei Palii rappresentano l’eccellenza nella produzione di Parmigiano Reggiano, avendo primeggiato in competizioni che si svolgono da oltre un decennio nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova e Bologna. Ogni caseificio consorziato ha l’opportunità di iscrivere un formaggio stagionato tra i 24 e i 26 mesi, periodo in cui il formaggio raggiunge la sua maturazione ideale, esprimendo un perfetto equilibrio tra dolcezza e sapidità. Tra i vincitori del 2024, troviamo nomi prestigiosi come Ambrosi Spa e 4 Madonne Caseificio dell’Emilia, che si contenderanno il titolo di miglior Parmigiano Reggiano della serata.

Un abbinamento raffinato con il whisky scozzese

La serata non sarà solo una celebrazione del Parmigiano Reggiano, ma anche un’opportunità per esplorare abbinamenti gastronomici unici. Gli ospiti potranno gustare il formaggio in combinazione con pregiati whisky scozzesi, presentati da Ronan Currie e George Wills, rappresentanti di due storiche distillerie. Saranno serviti due cocktail esclusivi, creati per l’occasione da Giorgio Bargiani, che promettono di esaltare ulteriormente i sapori del Parmigiano Reggiano. Questo connubio tra formaggio e whisky rappresenta un legame indissolubile con il territorio e l’arte della degustazione.