Come preparare la gustosissima pasta con pancetta, pistacchio e stracciatella: un primo piatto capace di stupire, con il suo sapore e la sua cremosità.

Come preparare in casa i tradizionali tortelli di erbette tipici della cucina emiliana: la ricetta originale con bietole, spinaci, ricotta e parmigiano.

Come preparare la pasta con Philadelphia, prosciutto cotto e pomodorini: un delizioso primo piatto cremoso e saporito, pronto da servire in pochi minuti.

Come preparare la squisita pasta con fiori di zucca e alici fresche: un primo piatto semplice e ricco di gusto, perfetto per stupire i propri ospiti.

Come preparare con il Bimby la tradizionale moussaka greca con l’aiuto del Bimby: la ricetta originale del gustoso sformato a base di melanzane e carne.

Come preparare con il Bimby il delizioso risotto con gorgonzola e zafferano: un primo piatto cremoso e ricco di gusto, a cui è impossibile resistere.

Come preparare i ravioli di borragine conditi con salsa alle noci: una ricetta gustosa e invitante, ideale da portare in tavola in un’occasione speciale.