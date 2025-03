Introduzione ai cuori di carciofo all’ascolana

I cuori di carciofo all’ascolana rappresentano un perfetto connubio tra tradizione e creatività culinaria. Questa ricetta, che combina la delicatezza dei carciofi con un ripieno saporito, è ideale per chi desidera sorprendere i propri ospiti con un secondo piatto ricco di gusto e originalità. Prepararli richiede un po’ di tempo, ma il risultato finale ripagherà ogni sforzo.

Ingredienti necessari per la preparazione

Per realizzare i cuori di carciofo all’ascolana, avrete bisogno di:

8 cuori di carciofo

400 g di polpa di manzo

100 g di mortadella

Prezzemolo fresco

Sale e pepe q.b.

Farina, uova e pangrattato per la panatura

Olio per friggere

Inoltre, non dimenticate di tenere da parte i gambi dei carciofi, che possono anch’essi essere fritti e serviti come contorno.

Preparazione dei cuori di carciofo

Iniziate la preparazione pulendo i carciofi: eliminate le foglie esterne più dure fino a raggiungere il cuore tenero. Con un coltellino, scavate l’interno per rimuovere la barba e mettete i carciofi a bagno in acqua acidulata con succo di limone per evitare che anneriscano. Lessate i carciofi in acqua salata per circa 10 minuti, quindi scolateli e lasciateli raffreddare.

Nel frattempo, preparate il ripieno mescolando la polpa di manzo con la mortadella tritata, il prezzemolo, sale e pepe. Riempite ogni cuore di carciofo con circa 50 g di ripieno e chiudeteli con un altro cuore, formando dei veri e propri “baci di dama”.

La panatura e la cottura

Per ottenere una croccantezza perfetta, impanate i carciofi ripieni passando prima nella farina, poi nelle uova sbattute e infine nel pangrattato. Ripetete l’operazione per una doppia panatura. Riscaldate abbondante olio in una casseruola e friggete i carciofi fino a doratura. Una volta pronti, scolateli e sistemateli in una pirofila.

Per un tocco finale, infornate i carciofi a 160 °C per 8-10 minuti in forno ventilato. Non dimenticate di friggere anche i gambi, che possono essere serviti come un delizioso antipasto o contorno.

Servire i cuori di carciofo all’ascolana

I cuori di carciofo all’ascolana sono un piatto che conquista al primo assaggio. Serviteli caldi, magari accompagnati da una salsa leggera o da un contorno di verdure fresche. Questo piatto non solo è un’esplosione di sapori, ma rappresenta anche un modo per portare in tavola la tradizione culinaria marchigiana, reinterpretata in chiave moderna.