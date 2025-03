Ingredienti per il rollè di pollo

Per preparare un delizioso rollè di pollo in salsa di avocado, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

500 g di petto di pollo

4 foglie di sedano

1 avocado maturo

150 g di yogurt greco

Succo di 1 limone

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva

Scorza di lime (opzionale)

Foglioline di menta fresca (opzionale)

Rucola e pomodorini per contorno

Preparazione del rollè di pollo

Iniziate la preparazione del rollè di pollo cuocendo il petto di pollo in una padella antiaderente con un filo d’olio. Cuocete a fuoco medio per circa 15 minuti, girando il pollo per garantire una cottura uniforme. Una volta cotto, lasciate raffreddare e poi affettate il pollo in modo da ottenere delle fette sottili.

Nel frattempo, preparate la salsa di avocado. In una ciotola, schiacciate l’avocado con una forchetta e aggiungete lo yogurt greco, il succo di limone, sale e pepe. Mescolate bene fino ad ottenere una crema liscia e omogenea. Se desiderate un tocco di freschezza, potete aggiungere la scorza di lime grattugiata e la menta tritata.

Assemblaggio e presentazione del piatto

Per assemblare il rollè, prendete una fetta di pollo e spalmatevi sopra un po’ di salsa di avocado. Arrotolate delicatamente e ripetete l’operazione con tutte le fette di pollo. Potete servire il rollè tiepido o freddo, a seconda delle vostre preferenze.

Accompagnate il rollè con un’insalata di rucola e pomodorini, condita con olio extravergine d’oliva e succo di lime. Questo piatto non solo è leggero e nutriente, ma anche elegante, perfetto per un pranzo speciale o un buffet primaverile. La combinazione di sapori freschi e aromatici renderà ogni boccone un’esperienza indimenticabile.