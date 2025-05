Un amore che va oltre il calcio

David Beckham, noto per la sua carriera calcistica, ha trovato nella cucina italiana una vera e propria passione. Durante il suo soggiorno a Milano con l’A.C. Milan, Beckham non si è limitato a calciare il pallone, ma ha anche deciso di approfondire la sua conoscenza della gastronomia italiana. La sua curiosità lo ha portato a cercare la migliore scuola di cucina della città, dove ha potuto apprendere i segreti di piatti tipici come il ragù e il risotto. Questo interesse non è solo un hobby, ma un modo per connettersi con la cultura italiana e trasmettere valori familiari ai suoi figli.

Un’eredità culinaria per le nuove generazioni

La passione di Beckham per la cucina italiana ha influenzato anche suo figlio Brooklyn, che ha dichiarato che il piatto preferito del padre è la pasta con il ragù alla bolognese. In famiglia, le cene si trasformano in vere e proprie competizioni culinarie, dove la piccola Harper Seven ha il compito di giudicare le creazioni culinarie. Questo spirito di competizione e condivisione dimostra come la cucina possa unire le generazioni, creando momenti di gioia e apprendimento.

Un viaggio gastronomico in Italia

Beckham non si limita a cucinare a casa, ma ama anche esplorare la gastronomia italiana durante i suoi viaggi. Nel 2019, la famiglia Beckham ha soggiornato in Puglia, dove ha gustato piatti tipici al ristorante stellato Due Camini. Le esperienze culinarie non si fermano qui: nel 2021, Beckham ha visitato Casa Maria Luigia, dove ha avuto l’opportunità di lavorare in cucina con lo chef Massimo Bottura. Queste esperienze dimostrano come la cucina italiana non sia solo un piacere per il palato, ma anche un modo per creare legami e condividere momenti speciali.

Un legame culturale attraverso la gastronomia

La passione di Beckham per la cucina italiana si estende anche a eventi di alto profilo, come la cena di gala a Highgrove House, dove ha celebrato i legami anglo-italiani attraverso la gastronomia. Il menù, curato dallo chef Francesco Mazzei, ha unito ingredienti britannici e tradizioni culinarie italiane, incarnando i principi dello slow food. Beckham ha descritto la serata come una meravigliosa celebrazione delle sue passioni, dimostrando come la cucina possa fungere da ponte tra culture diverse.